В Кремле оценили идею привлекать к военной службе протестующих против спецоперации РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военная служба является привилегией, а не наказанием. Так он прокомментировал законопроект об отправке в Донбасс на военную службу граждан, протестующих против российской спецоперации на Украине.

"Вряд ли (инициативу поддержат в Кремле. – Прим. ред.). Призыв на военную службу – это долг и привилегия. Это не может быть наказанием", – цитирует его ТАСС.

Ранее в четверг депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает привлечение к военной службе в Донбассе граждан РФ, участвующих в незаконных акциях против спецоперации РФ на Украине. По мнению парламентариев, люди, дискредитирующие по этому поводу власти и Вооруженные силы РФ, должны лично увидеть, во что Киев превратил ДНР и ЛНР.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

