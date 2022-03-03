В ГД внесли законопроект о привлечении на военную службу протестующих против операции РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев
В Госдуму внесли законопроект о привлечении к военной службе в Донбассе граждан РФ, привлеченных к ответственности за участие в незаконных акциях против российской спецоперации на Украине. Соответствующий пакет документов опубликован в электронной базе данных нижней палаты российского парламента.
"В нашей стране находятся лица, которые не согласны с проведением военной операции и готовы нарушать закон, добиваясь ее прекращения. <...> Представляется, что такие лица должны увидеть своими глазами то, во что превратил киевский режим территории данных республик (ДНР и ЛНР. – Прим. ред.)", – говорится в пояснительной записке.
Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР Андрей Луговой и Ярослав Нилов. По их замечанию, люди, которые выступают против спецоперации РФ, также распространяют фейки о политическом руководстве России и вооруженных силах страны, призывают к введению антироссийских санкций, таким образом выступая против мира в Донбассе.
Накануне в Госдуму внесли поправку в законопроект о мерах противодействия на недружественные действия США и других западных государств. Она предусматривает введение наказания в виде лишения свободы сроком до 15 лет за распространение фейковой информации о действиях Вооруженных сил РФ. Позже данную поправку одобрил комитет ГД по госстроительству и законодательству.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Депутат ГД рассказал об ответственности за фейки о действиях ВС РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: