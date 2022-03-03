В ГД внесли законопроект о привлечении на военную службу протестующих против операции РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Госдуму внесли законопроект о привлечении к военной службе в Донбассе граждан РФ, привлеченных к ответственности за участие в незаконных акциях против российской спецоперации на Украине. Соответствующий пакет документов опубликован в электронной базе данных нижней палаты российского парламента.

"В нашей стране находятся лица, которые не согласны с проведением военной операции и готовы нарушать закон, добиваясь ее прекращения. <...> Представляется, что такие лица должны увидеть своими глазами то, во что превратил киевский режим территории данных республик (ДНР и ЛНР. – Прим. ред.)", – говорится в пояснительной записке.

Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР Андрей Луговой и Ярослав Нилов. По их замечанию, люди, которые выступают против спецоперации РФ, также распространяют фейки о политическом руководстве России и вооруженных силах страны, призывают к введению антироссийских санкций, таким образом выступая против мира в Донбассе.

Накануне в Госдуму внесли поправку в законопроект о мерах противодействия на недружественные действия США и других западных государств. Она предусматривает введение наказания в виде лишения свободы сроком до 15 лет за распространение фейковой информации о действиях Вооруженных сил РФ. Позже данную поправку одобрил комитет ГД по госстроительству и законодательству.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

