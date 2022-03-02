В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев
В Госдуму РФ внесли поправки о введении наказания в виде лишения свободы на срок до 15 лет за распространение фейковой информации о действиях Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Автором инициативы выступил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он пояснил, что положениями об уголовной ответственности за распространение фейков про действия российских военных дополнят законопроект о мерах противодействия на недружественные действия Соединенных Штатов и других западных государств.
"Это не отдельный законопроект, это поправка в законопроект, который уже сегодня рассмотрен в первом чтении. Мы имеем возможность внести поправки. Надеемся, что она будет внесена в ближайшее время", – заявил парламентарий.
Ранее Пискарев рассказал, что председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин одобрил соответствующее предложение думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.
23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите республик. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
В Госдуме предложили ввести ответственность за фейки о действиях ВС РФ
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