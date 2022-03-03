Кабмин внес законопроект о защите россиян в связи с действиями зарубежных стран

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите граждан РФ в связи с недружественными действиями зарубежных стран и международных организаций, сообщает RT.

В пояснительной записке к документу говорится, что проект закона содержит положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты россиян.

Эти положения связаны с содействием занятости населения, обеспечением наличия лекарств и медизделий, предоставления социальной помощи и пенсионного обеспечения, а также мер, обеспечивающих защиту прав и интересов граждан России, проходивших обучение за границей и вынужденно прекративших его.

Ранее сообщалось, что отчисленные из высших учебных заведений за рубежом студенты продолжат учиться в ведущих университетах России бесплатно.

Среди российских вузов, выразивших готовность принять отчисленных студентов, – МГУ имени Ломоносова, СПБГУ, ВШЭ, Московский инженерно-физический институт, Московский физико-технический институт, МГТУ имени Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и многие другие.

Об отчислениях россиян, а также их травле в странах ЕС из-за ситуации с Украиной ранее сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Вопрос защиты прав студентов она обсудила с главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.