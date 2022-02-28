Отчисленные из зарубежных вузов студенты продолжат обучение в университетах РФ бесплатно

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отчисленные из высших учебных заведений за рубежом студенты продолжат учиться в ведущих университетах России бесплатно, сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

"Все граждане России, обучающиеся в зарубежных вузах и сталкивающиеся с ущемлением своих прав, могут приехать в Россию и продолжить обучение в ведущих университетах РФ бесплатно", – отмечается в сообщении.

Среди российских вузов, выразивших готовность принять отчисленных студентов, – МГУ имени М. В. Ломоносова, СПБГУ, ВШЭ, Московский инженерно-физический институт, Московский физико-технический институт, МГТУ имени Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и многие другие.

Об отчислениях россиян, а также их травле в странах ЕС из-за ситуации с Украиной ранее сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Вопрос защиты прав студентов она обсудила с главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.