Минобрнауки открыло горячую линию психологической помощи студентам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации открыло горячую линию психологической помощи студентам. Поддержку могут попросить в том числе прибывающие из ДНР и ЛНР, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обратиться за помощью можно по телефону 8 (800) 222-55-71.
Эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Крыму и Подмосковье.
К настоящему моменту Россия приняла уже больше 120 тысяч эвакуированных из ДНР и ЛНР жителей Донбасса. Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак отметил, что больше половины от названного им количества беженцев – дети. Он также подчеркнул, что в настоящее время пункты временного размещения для прибывающих из Донбасса развернуты в 15 регионах страны.
Беженцев из Донбасса разместили в подмосковных детских лагерях
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