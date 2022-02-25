Нотариусы ввели льготы для беженцев из ДНР и ЛНР

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жители Донецкой и Луганской народных республик, находящиеся на территории РФ, смогут получит нотариальную помощь на льготных условиях. В частности, их освободят от оплаты услуг правового и технического характера, сообщили в Федеральной нотариальной палате.

Воспользоваться услугами нотариусов жители Донбасса смогут практически бесплатно. Оплачивать придется только пошлину, предусмотренную Налоговым кодексом. Например, госпошлина на оформление доверенности на совершение сделок составляет 200 рублей, на оформление завещания – 100 рублей.

"Нотариат страны принимает все меры к тому, чтобы обеспечить доступом к квалифицированной юридической помощи нотариуса не только всех жителей России, но и людей, вынужденных искать убежища на территории нашей страны", – подчеркнул президент ФНП Константин Корсик.

Льгота в размере 100% на оплату услуг будет применяться при совершении социально значимых нотариальных действий. Например, удостоверения доверенностей, согласий и завещаний, подтверждения подлинности подписи на заявлениях и верности копий.

Освободят от взимания платы всех лиц, проживавших на территории ДНР и ЛНР и покинувших ее после 1 февраля 2022 года. Действовать льгота будет до 1 мая 2022 года. Однако при необходимости она может быть продлена.

Письмо, в котором подчеркивается необходимость создания условий для обеспечения доступной квалифицированной юридической помощью лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, Федеральная нотариальная палата направила во все нотариальные палаты регионов. Все расходы, связанные с введением льгот, будет компенсировать ФНП за счет нотариата.

"Руководствуясь принципами гуманизма и человечности, осознанием братского долга и взаимопомощи, в память о тех временах, когда границы между Россией и Украиной не делили нас на "наших" и "чужих", полагаем, что нотариусы Российской Федерации не должны остаться в стороне от оказания посильной помощи в решении проблем беженцев, на чью долю выпали жестокие испытания и утраты", – заключили в ФНП.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Подмосковье.

Москвичи уже передали более 23 000 разнообразных товаров и свыше двух тонн продуктов беженцам. Граждане приносят продукты питания, средства личной гигиены, книги, обувь и детские товары.

Оказываются вынужденным переселенцам и иные виды помощи, в том числе юридическая и психологическая. А всем выпускникам школ, прибывающим в Россию из ДНР и ЛНР, предоставляется поддержка в зачислении в российские образовательные учреждения.