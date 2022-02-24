Детям из Донбасса помогают с зачислением в учебные заведения РФ – Рособрнадзор

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Всем выпускникам школ, прибывающим в Россию из ДНР и ЛНР, оказывается поддержка в зачислении в российские образовательные учреждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

"На сегодняшний день всем выпускникам, прибывающим на территорию Российской Федерации, оказывается помощь в зачислении в российские образовательные организации", – отметили в ведомстве.

Там уточнили, что всем выпускникам из Донбасса придется сдать ОГЭ или ЕГЭ в зависимости от того, какой класс они окончили. Это не касается лиц с ограниченными возможностями здоровья, для которых итоговая аттестация доступна в формате государственного выпускного экзамена.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Подмосковье.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правительству региона организовать временное размещение беженцев. Некоторых уже поселили в детских оздоровительных лагерях.

