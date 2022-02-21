В Москве начался сбор гуманитарной помощи для беженцев

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Штаб по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик открылся в столице. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что штаб находится в офисе "Мосволонтера" на Ленинградском проспекте, доме 5, строении 1, и работает ежедневно с 10:00 до 19:00. Кроме того, места сбора доступны в 11 коворкинг-центрах НКО.

В качестве гуманитарной помощи можно приносить продукты питания, посуду, средства личной гигиены, предметы первой необходимости.

Отмечается, что дети также нуждаются в помощи. Для них можно оставить бутилированную воду объемом от 0,5 до 25 литров, сухое детское питание, чай, сахар, муку, крупы, консервы, одноразовую посуду, средства личной гигиены, в частности мыло, зубную пасту и подгузники, полотенца и постельные принадлежности, а также игрушки, книги и канцелярию.

Все принесенные вещи должны быть новыми, в закрытой упаковке и с этикетками. Передавая продукты питания, необходимо обращать внимание на длительный срок хранения и срок годности.

Об эвакуации жителей Донбасса на фоне участившихся обстрелов в регионе стало известно 18 февраля. Как отмечали главы ДНР и ЛНР, украинские силовики якобы намерены в ближайшее время вторгнуться на территории самопровозглашенных республик.

После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях. Как ранее сообщал врио главы МЧС Александр Чуприян, сейчас порядка 60% людей в пунктах временного размещения – дети. Для работы с беженцами привлечены психологи, их помощью воспользовались уже больше 650 раз.

