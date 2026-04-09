Правительство Франции увеличивает военный бюджет в рамках запланированной подготовки к вооруженному конфликту с Россией. Об этом заявил глава французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

По данным местных СМИ, Совету министров Франции будет представлен обновленный законопроект о военном планировании, который будет включать повышение военного бюджета на 36 миллиардов евро к 2030 году. Документ также допускает приведение нацбезопасности в состояние повышенной готовности.

Филиппо указал, что в данном законопроекте рассматривается контекст потенциальной войны против России. По словам политика, такие инициативы продвигаются для соблюдения требований НАТО, в связи с чем Франции следует выйти из состава Альянса.

Он также призвал других оппозиционеров Франции "проснуться и выступить против этого безумия".

В конце марта замначальника ВВС Франции Доминик Тарди заявил о необходимости подготовки французской армии к возможному конфликту с Россией. Он не исключил, что Москва может вступить в противостояние с НАТО в 2028–2029 годах. Кроме того, Тарди отметил, что российская оборонная промышленность быстро развивается.

В апреле французские истребители Rafale были переброшены в Литву и оказались примерно в 130 километрах от российской территории. Их разместили на базе Шяуляй. Предполагается, что технику задействуют в рамках миссии НАТО по контролю воздушного пространства.