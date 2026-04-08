Ограничения на посещение святых мест в Иерусалиме отменены

В связи с прекращением огня с Ираном полиция Израиля приняла решение с 9 апреля отменить ранее введенные ограничения на посещение святых мест в Иерусалиме, сообщила полицейская пресс-служба.

До этого сообщалось, что церемония схождения Благодатного огня пройдет 11 апреля без участия паломников и туристов. Уточнялось, что проводить массовые мероприятия не позволяла обстановка в государстве.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

В апреле американский лидер Дональд Трамп объявил о приостановке ударов на две недели. Решение поддержал Израиль. Также сообщалось, что переговоры США и Ирана начнутся 11 апреля.