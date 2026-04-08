08 апреля, 23:40

"Спартак" вышел в финал пути регионов Кубка России

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Московский "Спартак" победил в серии пенальти петербургский "Зенит" в матче второго этапа полуфинала пути регионов Кубка России по футболу. Встреча двух команд прошла в Санкт-Петербурге.

Перед началом матча на стадионе объявили минуту молчания в память о бывшем тренере "Зенита" Мирче Луческу, который скончался на 81-м году жизни 7 апреля.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти победителями вышли футболисты московского клуба со счетом 7:6. Таким образом, "Спартак" выходит в финал пути регионов Кубка России, где ему предстоит сыграть с московским ЦСКА.

Ранее московское "Динамо" сыграло вничью с "Краснодаром" в первом матче Пути РПЛ Кубка России. Встреча в Москве завершилась со счетом 0:0. Ключевой эпизод матча произошел на 42-й минуте, когда главный арбитр Иван Абросимов после просмотра VAR отменил красную карточку защитнику "Краснодара" Валентину Пальцеву.

В конце встречи, на 89-й минуте, поле покинул полузащитник "черно-зеленых" Александр Черников за агрессивное поведение. Ответный матч противостояния пройдет 5 мая в Краснодаре.

