Экс-тренер "Локомотива" Семин назвал Луческу замечательным человеком

Экс-главный тренер "Зенита", румынский специалист Мирча Луческу скончался на 81-м году жизни 7 апреля. До своей смерти он пережил инфаркт, после чего был введен в искусственную кому. Как мир провожает одного из самых титулованных тренеров в истории футбола, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
"Любил этот вид спорта больше всего на свете"
За несколько дней до смерти, 29 марта, Мирча Луческу потерял сознание на тренировке сборной Румынии, которую возглавлял с 2024 года. Придя в себя, он рассказал изданию Golazo, что это произошло из-за злости, испытанной при пересмотре нарезки отборочного матча за выход на чемпионат мира по футболу против Турции. Стык его команда проиграла 0:1.
Уже в больнице 80-летний специалист перенес инфаркт: сообщалось, что для дальнейшей жизни ему собираются установить дефибриллятор. Однако с каждым днем состояние Луческу ухудшалось, и в итоге его сначала перевели в отделение интенсивной терапии, а затем и ввели в искусственную кому. Сообщалось, что тренер за это время пережил и второй инфаркт, но эту информацию журналистам опроверг директор медицинского учреждения Кэтэлин Кырстою.
За несколько часов до смерти специалиста журналист Эмануэль Рошу рассказал в соцсетях, что у Луческу обнаружены многочисленные инсульты и проблемы с кровообращением. По словам источника, делать операцию в такой ситуации было нельзя, так как организм слишком слаб.
Вечером 7 апреля стало известно, что Мистер, как его называли болельщики, скончался в больнице. Президент Федерации футбола Румынии (FRF) Рэзван Бурлеану отметил в специальном обращении, что этот день стал черным для местного и мирового футбола.
"В эти трудные времена наши мысли обращены к скорбящей семье. Нам остались его уроки, элегантность его работы и огромная пустота, которую невозможно заполнить. Пусть тебе сопутствует удача на пути к звездам, господин Луческу", – сказано в обращении Бурлеану.
При этом о проблемах с сердцем у Луческу сообщалось и ранее. В частности, он был госпитализирован в январе 2026 года после перенесенного гриппа. Однако он оправился и продолжил карьеру, став в конце марта самым возрастным тренером сборных в истории.
Свой профессиональный путь в игре он начал в далеком 1963-м на позиции нападающего, став со временем легендой бухарестского "Динамо". Закончив с футболом как игрок, Луческу начал тренерскую деятельность в 1979-м, и в итоге завоевал целых 35 трофеев. Этот показатель возвел его в ранг одного из самых титулованных специалистов в истории игры.
Мирча работал в таких клубах, как "Интер", "Галатасарай", "Бешикташ", киевское "Динамо", сборные Румынии и Турции. Заглянул он и в Россию, поработав в "Зените" в сезоне 2016–2017, с которым завоевал Суперкубок и третье место в чемпионате страны. Сине-бело-голубые выразили соболезнования в связи со смертью специалиста. Также слова скорби опубликовала и пресс-служба Российской Премьер-лиги.
"Очень сильный человек"
Главные успехи Мистера, пожалуй, связаны с украинским "Шахтером", в котором румынский специалист проработал 12 лет (2004–2016). За это время "горняки" взяли восемь чемпионских титулов, шесть Кубков и семь Суперкубков страны. А в 2009-м и вовсе добились исторического для Украины достижения – победы в финале Кубка УЕФА, который теперь известен как Лига Европы.
"Спасибо за все, Мистер. Ваше имя навсегда вписано в историю мирового футбола. Почивайте с миром, Великий Тренер", – сказано в заявлении "Шахтера" в соцсетях.
Соболезнования в связи со смертью Мирчи Луческу выразили и другие клубы, которым он отдавал свои знания и энергию. В частности, слова поддержки опубликовали "Бешикташ", "Галатасарай" и "Интер". К ним присоединилось даже киевское "Динамо", хотя фанаты в свое время отказывались принимать тренера, который ранее возглавлял "Шахтер" – главного соперника в чемпионате Украины.
Выдающейся личностью тренера назвал президент УЕФА Александер Чеферин.
"Европейский и мировой футбол потеряли выдающуюся личность, чье влияние, авторитет и наследие будут жить еще многие поколения. Мирча Луческу был одним из истинных оригиналов футбола – человеком редкого футбольного интеллекта, замечательного достоинства и страсти, чей вклад в спорт трудно оценить одними словами", – привели высказывания Чеферина в пресс-службе УЕФА.
О смерти Луческу высказался и экс-защитник "Зенита" Иван Новосельцев. В беседе с "Матч ТВ" он рассказал, что румынский специалист в свое время лично пригласил его присоединиться к сине-бело-голубым.
"Когда я прочитал эту новость, то сразу перед глазами появилась ситуация после игры на "Петровском" (на тот момент домашнем стадионе "Зенита". – Прим. ред.), когда я еще играл за "Ростов". Мы проиграли 2:3, после игры я заходил в подтрибунное помещение, Мирча ждал меня и как раз сказал мне о том, что хочет меня видеть в "Зените". У нас состоялся небольшой диалог, и этот момент стал отправной точкой в моем переходе в "Зенит", – сказал Новосельцев.
Высказался в память о коллеге и бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин. В разговоре со "Спорт-Экспрессом" он назвал Луческу замечательным человеком.
"Это был очень сильный человек, хорошо знающий свое дело и профессию. Мирча был замечательным парнем. Футбол потерял очень большую фигуру. Умер он на боевом посту – до последнего момента был тренером сборной. Где бы он ни работал, он добивался большого результата. Замечательный человек", – сказал Семин.
Воспоминаниями о работе с Луческу поделился и главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне. Будучи игроком, аргентинец трудился с ним дважды, в итальянских клубах "Пиза" и "Интер".
"У меня прекрасные воспоминания, отдельное спасибо его семье. Я помню его в "Пизе", когда я только начинал свою карьеру. Он водил меня к себе домой на обед и оберегал меня, потому что я был еще ребенком. У меня остались прекрасные воспоминания о нем как о человеке и как о тренере", – отметил Симеоне в беседе со Sky Sport.
Также в соцсетях своей болью поделился бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера. В комментариях под одним из постов о смерти Луческу он написал коротко: "Покойся с миром".