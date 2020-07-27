Луческу покинул пост главного тренера киевского "Динамо"

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Румынский тренер Мирча Луческу оставил пост главного тренера киевского "Динамо". Об этом сообщил сам специалист в заявлении, распространенном румынским изданием Sporturilor.

Этот пост Луческу занял четыре дня назад. Тренер рассказал, что решил отказаться от сотрудничества с "Динамо", поскольку не смог смириться с тем, что фанаты действуют против интересов клуба. С момента назначения Мирчи на пост главного тренера киевской команды болельщики высказывали резкое недовольство данным решением.

"Благодарю семью Суркисов за оказанное доверие и приглашение, но я не могу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны болельщиков, чья поддержка так нужна команде", – заявил Луческу.

Румынский специалист отметил, что никогда не был трусом, чему свидетельство – переход из "Галатасарая" в "Бешикташ" (стамбульские клубы, активно соперничающие друг с другом. – Прим. ред.). Луческу также сообщил, что принятие предложения от киевского "Динамо" не имеет никакой связи с денежной составляющей.

"Мне было бы интересно попробовать вернуть команду на тот уровень, который соответствует традициям и истории клуба", – отметил Луческу.

Недовольство фанатов киевского "Динамо" связано с тем, что румынский специалист на протяжении 12 лет работал в конкурирующем "Шахтере" из Донецка. Вместе с "горняками" Луческу восемь раз становился чемпионом Украины, а также выиграл Кубок УЕФА в 2009 году.

Кроме того, румынский специалист работал в "Зените" в сезоне-2016/2017. С клубом из Санкт-Петербурга Луческу занял третье место в чемпионате России, а также выиграл Суперкубок. В октябре 2019 года в СМИ ходили слухи о том, что Мирча может вернуться в Россию, возглавив московское "Динамо".