Бывший тренер сборной Турции согласился возглавить ФК "Динамо"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Бывший тренер сборных Турции и Румынии Мирча Луческу согласился возглавить московский футбольный клуб "Динамо".
"В переговорах пауза. Мирча хочет возглавить "Динамо". Мы дали свое согласие, но сейчас решаются некоторые организационные вопросы", – рассказал Sport24 представитель тренера Андрей Запорожану.
Ранее руководство клуба приняло отставку главного тренера Дмитрия Хохлова. Это произошло после того, как на выезде "Динамо" уступило "Оренбургу" со счетом 0:2. В данный момент "Динамо" находится на 15-й строчке (предпоследнее место) турнирной таблицы чемпионата России. Обязанности главного тренера исполняет Кирилл Новиков.
Тренерская карьера Луческу началась в 1977 году в клубе "Корвинул" (Хунедоара, Румыния). В 1982-1985 годах тренировал сборную Румынии. С 1985 года по 1990 год был тренером команды "Динамо" (Бухарест). В 1990-1991 годах тренировал клуб "Пиза" (Италия).
С 1991 года по 1996 год был тренером команды "Брешиа" (Италия), в 1996-1997 годах — клуба "Реджана" (Италия), в 1997-1998 годах — команды "Рапид" (Бухарест), в 1998-1999 годах — клуба "Интер" (Милан), в 1999-2000 годах — команды "Рапид" (Бухарест), в 2000-2002 годах — команды "Галатасарай" (Стамбул, Турция), в 2002-2004 годах – клуба "Бешикташ" (Стамбул).
С 2004 года по 2016 год был главным тренером футбольного клуба "Шахтер" (Донецк, Украина).
24 мая 2016 года подписал контракт с санкт-петербургским футбольным клубом "Зенит". 2 августа 2017 года Луческу возглавил сборную Турции.
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