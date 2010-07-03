"Зенит" и "Динамо" оштрафовали на 100 тысяч рублей за кричалки фанатов

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Российский футбольный союз оштрафовал петербургский "Зенит" и московское "Динамо" после матча 25-го тура чемпионата Российской премьер-лиги. Об этом сказано на сайте РФС.

На поле игроки клубов встретились 24 апреля. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Зенита". Контрольно-дисциплинарный комитет оштрафовал каждый ФК на 100 тысяч рублей за скандирование фанатами оскорбительных кричалок.

Наказание за аналогичное нарушение настигло команды "Рубин" и "Уфа", сыгравшие со счетом 1:1. Они заплатят 50 тысяч и 40 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, КДК наложил штраф в 30 тысяч рублей на главного тренера "Локомотива" Юрия Семина. Тот вышел за пределы технической зоны без разрешения судьи в матче с "Ростовом".

За оскорбительные выражения с трибун на 100 тысяч рублей также оштрафовали ЦСКА по итогам встречи с махачкалинским "Анжи".

21 апреля "Зенит" обыграл в гостях команду "Краснодар" в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Встреча закончилась со счетом 3:2.