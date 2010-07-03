"Зенит" и "Динамо" оштрафовали на 100 тысяч рублей за кричалки фанатов

Российский футбольный союз оштрафовал петербургский "Зенит" и московское "Динамо" после матча 25-го тура чемпионата Российской премьер-лиги. Об этом сказано на сайте РФС.
На поле игроки клубов встретились 24 апреля. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Зенита". Контрольно-дисциплинарный комитет оштрафовал каждый ФК на 100 тысяч рублей за скандирование фанатами оскорбительных кричалок.
Наказание за аналогичное нарушение настигло команды "Рубин" и "Уфа", сыгравшие со счетом 1:1. Они заплатят 50 тысяч и 40 тысяч рублей соответственно.
Кроме того, КДК наложил штраф в 30 тысяч рублей на главного тренера "Локомотива" Юрия Семина. Тот вышел за пределы технической зоны без разрешения судьи в матче с "Ростовом".
За оскорбительные выражения с трибун на 100 тысяч рублей также оштрафовали ЦСКА по итогам встречи с махачкалинским "Анжи".
21 апреля "Зенит" обыграл в гостях команду "Краснодар" в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Встреча закончилась со счетом 3:2.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.