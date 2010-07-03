Дубль Дзюбы принес победу "Зениту" в игре с "Краснодаром"

Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов

Футбольный клуб "Зенит" обыграл в гостях команду "Краснодар" в матче 24-го тура чемпионата России по футболу, что позволило питерцам существенно увеличить шансы на победу в турнире, сообщает ТАСС.

Встреча закончилась со счетом 3:2.

В составе “Зенита” отличился Артем Дзюба. Дубль спортсмена помог команде вырваться вперед. Первый гол стал для нападающего 50-м в составе питерского клуба во всех турнирах, второй – 100-м в премьер-лиге. На поле также отметился и Ярослав Ракицкий, он забил свой третий гол в чемпионате России.

У хозяев встречи успешно атаковали ворота соперников Иван Игнатьев и Маурисио Перейра.

После победы над "Краснодаром", набрав 51 очко, "Зенит" лидирует в турнирной таблице. На 8 очков отстает московский "Локомотив". "Краснодар" разместился на третьей строчке с 42 очками.

В следующем туре "Зенит" примет московское "Динамо", "Краснодар" сыграет в гостях с грозненским "Ахматом". Оба матча пройдут 24 апреля.

В общей сложности Артем Дзюба отыграл 303 матча в Российской Премьер-лиге. В списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов России он на данный момент уступает Олегу Веретенникову, Александру Кержакову, Дмитрию Кириченко, Дмитрию Лоськову, Роману Павлюченко и Сергею Семаку.