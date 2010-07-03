Эксперт жестко высказался об игре "Спартака" и "Динамо" в этом сезоне

03:06
03:06
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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Экс-владелец московского футбольного клуба "Спартак" Андрей Червиченко жестко отозвался о выступлениях столичных клубов в российском чемпионате. В частности, эксперт заявил, что "Динамо" и "Спартак" в этом сезоне являют собой "пародию на футбол". Об этом в понедельник, 7 октября, пишет РИА Новости.
"У "Спартака" сейчас есть сильный конкурент – московское "Динамо", они как разделенные сиамские близнецы внизу таблицы. Столько потратили в последнее трансферное окно, а "Спартак" на 12-м месте, "Динамо" – на 15-м. Знаете, это пародия на весь российский футбол", – считает Червиченко.
Отмечается, что "Спартак" расторг контракт с главным тренером Олегом Кононовым после 11-го тура. По некоторой информации, причиной такого решения стали 4 поражения, которые "красно-белые" потерпели подряд. В свою очередь, столичное "Динамо" рассталось с главным тренером Дмитрием Хохловым совсем недавно – в субботу, 5 октября.
"И тренеров почти одновременно убрали, действительно – разделенные близнецы. Мало кто тратил столько, сколько эти команды летом. И тут не только тренеры виноваты, надо всех собирать и всех на выход, кто принимал решения, и кто занимался этими командами", – поделился мнением эксперт.
Добавляется, что "Спартак" в последнем матче в воскресенье, 6 октября, проиграл уже пятый матч кряду. "Красно-белые" уступили в гостях "Краснодару". Матч завершился со счетом 1:2. "Динамо" в прошедшем туре на выезде проиграло "Оренбургу" 0:2.
Ранее "Ростов" обыграл "ЦСКА" в матче РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1.
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