Пост сдал – пост принял. "Ростов" обыграл ЦСКА и отобрал лидерство чемпионата России

6 октября московский ЦСКА в матче 12-го тура на своем поле встречался с "Ростовом". Поединок закончился победой гостей со счетом 3:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как команда Виктора Ганчаренко начала проигрывать не только в еврокубках, но и в российском чемпионате.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

На прошлой неделе ЦСКА на выезде разгромил "Урал" и временно занял первую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги. Казалось, что армейцы полностью пережили кошмарное поражение от болгарского "Лудогорца" в Лиге Европы. Ведь после была победа над "Краснодаром", затем над "Уралом" – и вот ЦСКА стал лидером чемпионата России. Более того, армейцы выиграли в РПЛ пять матчей подряд, так что положение дел в еврокубках никак не отражалось на ситуации во внутреннем чемпионате. До сегодняшнего дня.

В воскресенье ЦСКА предстояло, если выражаться сленгом из совсем другого вида спорта, защитить титул временного чемпиона. И за этот титул готов был поспорить "Ростов", который в случае победы над красно-синими возглавил бы турнирную таблицу. До встречи с командой Валерия Карпина армейцы в еврокубках вновь уступили – на этот раз "Эспаньолу". Обидное поражение, но что уж там – можно оправдаться и взять свое в чемпионате России. Однако кризис ЦСКА оказался гораздо серьезнее. И игра с "Ростовом" раскрыла это в полной мере.

Первая же атака армейцев едва не закончилась голом – на 24-й секунде Федор Чалов угодил в перекладину. Пожалуй, на этом с опасными моментами у ворот Егора Бабурина было покончено – во всяком случае, в первом тайме. "Ростов" сразу же отобрал инициативу и стал разрывать оборону ЦСКА массированными контратаками. И первый гол гостей отчасти был забит благодаря одной из таких атак. На десятой минуте Хорен Байрамян забежал на левый фланг, отдал пас на Ивелина Попова. Болгарин пробил, но Седрик Гогуа вынужден был перевести мяч на угловой.

Стандарт "Ростов" разыграл весьма хитроумно. Матиас Норманн подал на дальнюю штангу, где в свободной зоне Байрамян без сопротивления игроков ЦСКА ногой (!) послал мяч в угол. А за полторы минуты до конца основного времени первого тайма "Ростов" удвоил счет. Гости перехватили мяч в центральной зоне, Алексей Ионов в касание отдал на Элдора Шомуродова, а тот дальше на Байрамяна. Хорен качнул Седрика Гогуа, после чего нанес мощный точный удар без шансов для вратаря.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Со вторым таймом у ЦСКА все вышло не сильно лучше. Для армейцев все могло закончиться сразу же после перерыва, когда Шомуродов выходил один на один, но спас Игорь Акинфеев. Через некоторое время вновь голкиперу красно-синих пришлось вступать в игру после удара Байрамяна в пределах штрафной. В итоге ЦСКА продержался всего 15 минут, прежде чем пропустить третий мяч. Элдор Шомуродов вновь оказался с Акинфеевым тет-а-тет и со второй попытки переиграл вратаря армейцев.

После такого отвечать было уже поздно, но ЦСКА все же попытался. Первый по-настоящему серьезный момент случился аж на 67-й минуте, когда хлестко пробил по воротам Ильзат Ахметов. Тут же вторым темпом последовал удар Николы Влашича, но снова потащил Егор Бабурин. Спустя пять минут случилась одна из самых курьезных ситуаций матча. ЦСКА атаковал, Ахметов отпасовал на Лукаса Сантоса, который в одиночестве стоял прямо перед воротами, но бразилец умудрился с этой позиции отправить мяч в аут.

За десять минут до конца матча Иван Обляков мог красивым ударом в дальний угол все же открыть счет, но Егор Бабурин еще более красивым прыжком в дальний угол не дал этого сделать. Тем не менее ЦСКА не остался без забитого мяча. В дополнительное время Дмитрий Чистяков свалил в штрафной Федора Чалова, за что арбитр без сомнений назначил одиннадцатиметровый удар. Пенальти реализовал Никола Влашич. Так армейцы прервали свою победную серию и начали проигрывать не только в Лиге Европы, но еще и в российском чемпионате.

К счастью для ЦСКА, совсем скоро последует очередной перерыв на игры сборных, и у армейцев есть время прийти в себя, а тренерскому штабу красно-синих сделать выводы из вереницы неудачных игр и продумать стратегию на следующий отрезок первого круга. Между тем в Российской премьер-лиге продолжается сумасшествие на верхушке турнирной таблицы. Сразу у четырех команд по 26 очков: у "Ростова", "Локомотива", "Зенита" и "Краснодара". На одно очко меньше у ЦСКА, который теперь идет пятым. Сложно даже вспомнить, когда последний раз в чемпионате России была такая борьба за первую строчку по прошествии 12 туров. Тем интереснее, если этот накал сохранится как минимум до декабря.