ЦСКА пока будет первым. Армейцы обыграли "Урал" и вырвались в лидеры РПЛ

Столичный ЦСКА в матче 11-го тура Российской премьер-лиги на выезде обыграл екатеринбургский "Урал". Поединок закончился со счетом 3:0 в пользу армейцев. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, как красно-синие неожиданно стали лидерами чемпионата.



Фото: ТАСС/Донат Сорокин

ЦСКА за последний месяц пережил довольно широкий спектр эмоций. Положительных, пожалуй, было больше. До матча с "Уралом" красно-синие одержали четыре победы подряд в чемпионате (одна из них – над "Краснодаром") и вышли в следующий раунд Кубка России, обыграв владикавказскую "Аланию". Негатив же, по сути, случился всего однажды. Но зато какой – 1:5 от болгарского "Лудогорца" в Лиге Европы. От такого команда Виктора Ганчаренко отходила довольно долго (что было видно, опять же, по матчу с "Краснодаром"), но все же пережила кризис.

А накануне ЦСКА и вовсе представился шанс забраться – хотя бы временно – на вершину турнирной таблицы Российской премьер-лиги. "Зенит" снова оступился, потерпев на выезде поражение от "Локомотива". В итоге у московского и петербургского клуба (а еще у "Ростова) образовалось равенство по очкам. А армейцы, которые за тур до этого имели в запасе матч и отставали от команды Сергея Семака всего на один пункт, получили возможность наконец-то вырваться вперед. И эту возможность они не упустили.

Сразу же после стартового свистка в матче с "Уралом" ЦСКА начал активно наседать на ворота соперника. Уже на второй минуте Федор Чалов отлично ворвался в штрафную, но удар у девятого номера не вышел. Хозяева отбивались, правда, хватило их ненадолго – на 17-й минуте армейцы открыли счет. Сначала гости едва не забили гол после перспективной атаки, заработав угловой. А затем реализовали стандартное положение. Никола Влашич навесил от флажка, после чего Хердур Магнуссон в эквилибристическом прыжке отправил мяч в ворота. Первый тайм ограничился одним забитым мячом и серьезным доминированием ЦСКА, но армейцы не думали на этом останавливаться.



Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Во втором тайме гости продолжили давить "Урал" к своим воротам. На 57-й минуте "шмели" вновь допустили ошибку в обороне и позволили ЦСКА удвоить счет. Марио Фернандес прорвался по правому флангу, навесил в центр, где передачу замкнул оставшийся абсолютно один Арнор Сигурдссон. А на 65-й минуте красно-синие довели счет до разгромного. Денис Поляков проиграл у штрафной единоборство Яке Бийолу, на которого последовал навес от Ивана Облякова. В это время на словенского футболиста вылетел голкипер "Урала", но сыграл крайне неудачно – Бийол успел проткнуть мяч в ворота.

ЦСКА мог забивать и четвертый: на 75-й минуте Федор Чалов в штрафной наносил удар, Роман Емельянов в падении сыграл рукой. Арбитр без каких-либо сомнений назначил пенальти. Однако реализовать одиннадцатиметровый заработавший его Чалов не смог – Федор пробил по центру, и Олег Баклов с легкостью отразил этот удар. Тем не менее у "Урала" не было ни сил, ни времени, чтобы просто попытаться провернуть трюк, который почти вышел у "Краснодара" в прошлом туре. Да и сам ЦСКА наверняка сделал выводы из прошлых провалов, поэтому не дал екатеринбургскому клубу ответить даже голом престижа.



Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Так что красно-синие без особого труда довели игру до победного конца. Теперь в активе ЦСКА 25 очков, что позволило команде Виктора Ганчаренко опередить "Ростов", "Локомотив" и "Зенит", как минимум до следующего тура заняв лидирующую позицию в Российской премьер-лиге. Интересно, что армейцы оказались на чистом первом месте впервые с мая 2016 года. В том сезоне ЦСКА выиграл чемпионат России. Об амбициях красно-синих сейчас говорить пока рано – все-таки прошла треть сезона и, как мы видели, ситуация может поменять за каких-то несколько туров. Но радует сам факт того, что за чемпионство все еще борется не одна команда, а целых пять. И это очень круто.