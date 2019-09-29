Семин круче Семака. Как "Локомотив" спустил "Зенит" на землю

28 сентября московский "Локомотив" в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги на своем поле обыграл петербургский "Зенит". Встреча закончилась со счетом 1:0. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как железнодорожники вновь пошатнули чемпионские амбиции сине-бело-голубых.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Перед 11-м туром клубы Российской премьер-лиги вступили в борьбу за Кубок России. То есть кто-то вступил, а кто-то как Абрахам Симпсон – как зашел, так и вышел. "Локомотив" и "Зенит" по-разному показали себя в кубке. Петербургская команда с грехом пополам, но прошла "Енисей". Красноярский клуб открыл счет уже в первую пятнадцатиминутку, но во втором тайме сине-бело-голубые смогли за шесть минут переломить ход матча. Железнодорожникам же не удалось переиграть "Балтику". В основное и дополнительное время "Локомотив" сыграл с калининградцами вничью. А по пенальти сильнее оказалась команда Евгения Калешина.

Что касается РПЛ, то в десятом туре и "Локомотив", и "Зенит" одержали победы. Красно-зеленые со скрипом, но все же обыграли "Оренбург", подопечные Сергея Семака забили пять безответных мячей "Рубину". К очному противостоянию москвичи и петербуржцы подошли не без кадровых потерь. Несмотря на то, что накануне матча главный тренер "Локо" Юрий Семин говорил о том, что Алексей Миранчук почти восстановился после травмы и сможет сыграть с "Зенитом", футболиста не оказалось в заявке даже в запасе. Впрочем, как и его брата Антона, который выбыл на ближайшие несколько месяцев. У "Зенита" после травм тоже восстановились не все – до сих пор в лазарете находится одна из главных звезд сине-бело-голубых, бразилец Малком.

Но обе команды вполне пережили нехватку вышеперечисленных игроков. Более того, с первых минут "Локомотив" смотрелся гораздо ярче "Зенита". Самым опасным моментом стартового получаса игры стал удар Жоао Мариу в перекладину на 28-й минуте. А спустя десять минут гол с передачи португальца забил Федор Смолов. Однако главный арбитр встречи Михаил Вилков отправился смотреть видеоповтор и после этого отменил взятие ворот, посчитав, что до гола сфолил Жоао Мариу. В перерыве Смолов очень жестко высказался по поводу отмененного мяча:

"Я Рифату Жемалетдинову сразу сказал, что гол отменят, когда Вилков пошел смотреть повтор. Это читалось. Еще бы против "Зенита" нам гол засчитали. В принципе можно разыгрывать второе место, а им сразу первое отдавать".

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев



Конечно, Смолов оказался неправ. Во-первых, фол действительно был. Во-вторых, первое место, как и сам матч, "Локомотив" отдавать не собирался. Причем задел для этого железнодорожники создали уже в начале второго тайма, забив гол – на этот раз уже по всем правилам. На 48-й минуте Смолов на левом фланге отпасовал назад на Гжегожа Крыховяка. Поляк сместился в центр и зарядил точно в ближний угол – Андрей Лунев прыгнул, но не вытащил этот мяч.

После забитого гола "Локомотив" продолжил наседать на ворота "Зенита". На 58-й минуте все тот же Смолов едва не забил головой с передачи Мацея Рыбуса, а на 73-й минуте Федор совершил забег до штрафной, но не смог хорошо вложиться в удар. Под конец петербургская команда все-таки включилась в борьбу и едва не спасла для себя матч. Уже на последней добавленной минуте Андрей Лунев пошел в атаку, забросил мяч в штрафную, где под передачу откликнулся Бранислав Иванович. Затем снаряд оказался у Алексея Сутормина а от того отскочил к Роберту Маку, который пробил по воротам и попал в дальний угол. Но арбитр снова обратился к VAR и снова не засчитал гол, потому что Сутормин подыграл себе рукой.

Несмотря на победу над "Зенитом", "Локомотив" не поднялся на первую строчку турнирной таблицы. Лидером чемпионата временно стал "Ростов", который так же, как красно-зеленые и сине-бело-голубые, имеет 23 очка, но по дополнительным показателям опережает и московский, и петербургский клуб. Однако надолго ли? Уже совсем скоро возглавить Российскую премьер-лигу может ЦСКА, который в воскресенье играет в Екатеринбурге с местным "Уралом". Так что пока что интрига в чемпионате живее всех живых.