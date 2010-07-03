"Локомотив" обыграл "Зенит" в матче РПЛ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

"Локомотив" обыграл "Зенит " в матче 11-го тура РПЛ. Матч, проходивший на "РЖД Арене ", закончился со счетом 1:0. Гол на 48-й минуте забил Гжегож Крыховяк.

В концовке игры арбитр Михаил Вилков при помощи системы видеопомощи арбитрам (VAR) отменил гол полузащитника "Зенита" Роберта Мака. В первом тайме судья также отменил мяч нападающего железнодорожников Федора Смолова.

Московский клуб одержал третью победу подряд в чемпионате, петербуржцы прервали серию из трех побед.

"Игру провели ниже своего уровня, особенно в атакующих действиях. В атаке сыграли беззубо, пропустили необязательный мяч, предоставили "Локомотиву" моменты для контратак, что они любят. Игра и результат для нас не самые удачные", – рассказал на пресс-конференции главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

В итоге столичный футбольный клуб занял второе место в турнирной таблице, а "Зенит" третье. Лидером РПЛ пока является "Ростов".

6 октября "Локомотив" сыграет с тульским "Арсеналом", а "Зенит" в этот же день сыграет с екатеринбургским "Уралом".

