В РФС опровергли угрозу отстранения сборной РФ от ЧМ-2022

15:13
15:13
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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В Российском футбольном союзе (РФС) опровергли угрозу отстранения сборной РФ от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
"Как мы понимаем, вопросы сейчас возникли к антидопинговым структурам, работающим в России. Никаких претензий к РФС со стороны ФИФА, УЕФА и WADA нет. Надеемся, что российский спорт будет представлен на международных соревнованиях без каких-либо ограничений", – цитирует ТАСС директора по коммуникациям РФС Кирилла Мельникова.
Американский еженедельный новостной журнал Newsweek сообщил, что сборную России могут не допустить к мундиалю. Такой исход возможен в случае, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции после очередного скандала с Московской антидопинговой лабораторией.
Ранее сообщалось, что три недели дали России во Всемирном антидопинговом агентстве, чтобы объяснить ситуацию с данными о допинг-пробах. Россию заподозрили в манипулировании результатами. Об этом ранее писали зарубежные СМИ. Сейчас идет проверка, которая должна закончиться в октябре. Если подозрения WADA подтвердятся, то российскую сборную могут отстранить от Олимпийских игр в 2020 году в Токио.
WADA восстановило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах осенью 2018 года. Среди обязательных условий – передача на перепроверку всех подозрительных проб и предоставление международным экспертам доступа к базе данных московской лаборатории.
В 2016 году на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро российские легкоатлеты выступали под нейтральным флагом.
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