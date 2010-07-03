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12:24

Сборную России по футболу могут не допустить к ЧМ–2022 – СМИ

спорт

12:24

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Сборную России по футболу могут не допустить к чемпионату мира 2022 года в Катаре, сообщает Newsweek.

Такой исход возможен в случае, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции после очередного скандала с Московской антидопинговой лабораторией.

Ранее сообщалось, что России дали три недели, чтобы объяснить ситуацию с данными о допинг-пробах и манипуляциях с их результатами. Сейчас идет проверка, которая должна закончиться в октябре. Если подозрения WADA подтвердятся, то российскую сборную могут отстранить от Олимпийских игр в 2020 году в Токио.

Олимпиада будет проходить в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. В первый день игр состоится торжественная церемония открытия, а 25 июля станут известны имена победителей в семи спортивных дисциплинах.

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