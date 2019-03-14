Нужна ли России замена мельдония

В России разработали новую биологически активную добавку (БАД), содержащую аминокислоты и минералы. Она стала для спортсменов заменой препарата мельдоний, заявил глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба. Спортсмены и эксперты восприняли эту новость с воодушевлением. Однако некоторые из них высказывают опасения, что новый БАД может в будущем оказаться в списке препаратов, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Мы выяснили, насколько необходимы спортсменам биологически активные добавки, и каковы шансы нового препарата остаться легальным.

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Незаменимая начинка

"Мы собрали БАД, <...> даже БАВ (биологически активное вещество – М24), это те же аминокислоты и минералы. Он не является допингом, это набор незаменимых аминокислот и минералов, которые используются каждый день, например, в пище", – рассказал журналистам 14 марта Уйба.

По его словам, новую добавку уже стали использовать. Известно, что она содержит в себе калий и натрий, которые также были в мельдонии. Так как последний с начала 2016 года числится в списке запрещенных препаратов по решению WADA, новый БАД призван его заменить.

Организм не железный

Советская и российская легкоатлетка, чемпионка мира и спортивный комментатор Ольга Богословская поприветствовала появление новой добавки. "БАДы спортсменам, безусловно, нужны, потому что нагрузки, темпы и скорость увеличились. Организм не железный, ему необходимо помогать, особенно когда идет пик нагрузки. Причем это бывает не на соревнованиях, а во время интенсивных тренировок. Но помогать нужно в разрешенных пределах, установленных в правилах WADA", – подчеркнула Богословская в интервью порталу Москва 24.

Она отметила, что так как мельдоний запретили, ему нужна замена.

"Включаешь телевизор, а там говорят, что сейчас весна, в организме нехватка витаминов, нужно их пить, а также пить, например, ягодный морс. И это для тех людей, которые не под нагрузкой. Спортсмены тоже люди, и им тоже нужны витамины", – добавила Богословская.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Она пояснила, что сам мельдоний был нужен, так как "сидел" в организме до тех пор, пока в нем не появлялась нужда. Подобно кардиостимулятору, который не всегда работает, а только тогда, когда сердцу нужна помощь. "Точно также и мельдоний. Когда нагрузки становились слишком тяжелыми, он помогал сердцу", – уточнила Богословская.





Ольга Богословская спортивный комментатор Ничего в этом запрещенного нет.

"Это (добавки – М24) нужно, естественно и необходимо. Весь мир пользуется разными незапрещенными препаратами, чтобы помогать организму. А мы пока тыкаемся как слепые котята. Что только ни начинают применять – мельдоний или другой препарат – тут же они влетают в список запрещенных препаратов. Кстати, есть аналогичный мельдонию зарубежный препарат. По сути, с таким же составом, просто название, производитель и стоимость другие. Но его можно, а наш нельзя", – подчеркнула она.

Необходима проверка

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев, в свою очередь, подтвердил порталу Москва 24, что добавки широко используются в спорте.

"Сюда входят комплексы витаминов, естественные препараты. У нас большой опыт создания таких препаратов в Сибири и на Дальнем Востоке", – рассказал Балахничев.

Он подчеркнул, что новый препарат должен был пройти "всестороннее исследование" и "получить сертификат на соответствие спортивным добавкам".





Валентин Балахничев экс-глава ВФЛА Должна быть серьезная проверка, потому что мы уже много раз попадались. Не хотелось бы еще раз испытать чувство горечи и создать себе проблемы.

При этом в пресс-службе ФМБА России сообщили порталу Москва 24, что БАДы и СПП приобретаются в соответствии с действующим законодательством РФ. "Безусловно, все, что используется для обеспечения спортсменов сборных команд Российской Федерации в соответствии с полномочиями ФМБА России не входит в запрещенный список WADA и подтверждено всеми необходимыми документами", – сообщили в агентстве.

Зачем принимают мельдоний

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Мельдоний – метаболический лекарственный препарат, разработанный в середине 1970-х годов. По консистенции это кристаллический порошок белого цвета со слабым запахом, который легко растворяется в воде. Выпускается в виде капсул или раствора для инъекций.

Препарат призван упростить усвоение кислорода организмом, оказывать тонизирующее действие и защищать клетки сердца от различных негативных влияний. Как правило, применяется при стенокардии, инфаркте миокарда, нарушениях кровообращения, в том числе при инсульте. Кроме того, мельдоний повышает работоспособность, уменьшает симптомы психического и физического перенапряжения, способствует повышению выносливости. Поэтому препарат употребляли две, казалось бы, противоположные категории граждан – люди, пережившие инфаркт, и спортсмены.

Однако с 1 января 2016 года WADA внесло мельдоний в список запрещенных препаратов, которые спортсменам категорически нельзя употреблять. Антидопинговое агентство отнесло препарат к классу S4 (гормоны и модуляторы метаболизма). После нововведения сразу у ряда российских спортсменов начались проблемы из-за обнаружения в их пробах запрещенного вещества.