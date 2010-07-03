В России разработали замену мельдонию

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Биологически активная добавка (БАД), содержащая аминокислоты и минералы, стала для спортсменов заменой препарата мельдоний. Об этом заявил глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба.

"Мы собрали БАД, <...> даже БАВ (биологически активное вещество. – Прим. ред.), это те же аминокислоты и минералы. Он не является допингом, это набор незаменимых аминокислот и минералов, которые используются каждый день, например в пище", – пояснил он РИА Новости.

Эту добавку уже стали использовать, сказал он. Уйба добавил, что она содержит в себе калий и натрий.

С начала 2016 года мельдоний числится в списке запрещенных препаратов по решению Всемирного антидопингового агентства (WADA). В том же году многих российских спортсменов временно отстранили от соревнований из-за положительных допинг-проб на мельдоний.

После этого стало известно, что период вывода мельдония из организма не был подробно изучен. WADA установило допустимый порог концентрации этого вещества в организме, и большинство отстраненных спортсменов были амнистированы.