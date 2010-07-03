В России разработали замену мельдонию

Биологически активная добавка (БАД), содержащая аминокислоты и минералы, стала для спортсменов заменой препарата мельдоний. Об этом заявил глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба.
"Мы собрали БАД, <...> даже БАВ (биологически активное вещество. – Прим. ред.), это те же аминокислоты и минералы. Он не является допингом, это набор незаменимых аминокислот и минералов, которые используются каждый день, например в пище", – пояснил он РИА Новости.
Эту добавку уже стали использовать, сказал он. Уйба добавил, что она содержит в себе калий и натрий.
С начала 2016 года мельдоний числится в списке запрещенных препаратов по решению Всемирного антидопингового агентства (WADA). В том же году многих российских спортсменов временно отстранили от соревнований из-за положительных допинг-проб на мельдоний.
После этого стало известно, что период вывода мельдония из организма не был подробно изучен. WADA установило допустимый порог концентрации этого вещества в организме, и большинство отстраненных спортсменов были амнистированы.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.