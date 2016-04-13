WADA определило допустимый уровень мельдония в крови спортсмена

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Содержание в крови спортсмена менее 1 микрограмма мельдония допускается, если допинг-проба была взята до 1 марта 2016 года, сообщает Р-Спорт.

"Случаи, когда в допинг-пробе содержание мельдония менее 1 микрограмма, и она взята до 1 марта 2016 года, сравнимы со случаями препарата до 1 января 2016 года. Таким образом, допускается, что атлет не принимал препарат умышленно после его запрета", –заявили во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

С 1 января 2016 года мельдоний (милдронат) включили в список запрещенных препаратов. Изменение в реестре не заметили многие профессиональные спортсмены, в результате чего разыгрался скандал. Допинг-тесты не прошли около 100 спортсменов, в том числе 40 российских.

На употреблении милдроната попались биатлонист Эдуард Латыпов, велогонщик Эдуард Ворганов, фигуристка Екатерина Боброва, теннисистка Мария Шарапова, конькобежец Павел Кулижников, шорт-трекисты Семен Елистратов и Екатерина Константинова, волейболист Александр Маркин и другие.

Милдронат применяют в спорте для повышения выносливости организма к высоким физическим и нервно-психическим нагрузкам во время тренировок и соревнований. В странах СНГ препарат используется для профилактики сердечных заболеваний.