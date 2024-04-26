МВД уделит приоритетное внимание защите от терактов в День Победы

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

МВД РФ уделит приоритетное внимание антитеррористической защите в период празднования Дня Победы. Такое указание дал первый замглавы министерства Александр Горовой в ходе заседания оперштаба ведомства по профилактике правонарушений, пишет пресс-служба министерства внутренних дел.

По его словам, особое внимание должно быть уделено защите мест массового пребывания граждан в период проведения 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Также Горовой дал ряд других поручений подразделениям центрального аппарата МВД по итогам анализа оперативной обстановки.

Ранее стало известно, что военный парад, посвященный Победе в ВОВ, состоится 9 мая на Красной площади в Москве. Генеральная репетиция при этом пройдет 5 мая. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указывал, что информация о приглашенных на праздник иностранных лидерах станет известна позднее.