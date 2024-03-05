Международный женский день: кто будет работать 8 Марта и что произойдет с зарплатой

В начале первого месяца весны россиян ожидают длинные выходные в связи с празднованием Международного женского дня. В 2024 году он выпадает на пятницу. Таким образом, многие граждане будут отдыхать три дня подряд. Рассказываем, кто по долгу службы продолжит трудиться, а также изменится ли из-за праздников зарплата.



Мартовские каникулы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россиян, которые трудятся по пятидневному графику, в начале марта ожидает сокращенная рабочая неделя. Это связано с празднованием Международного женского дня, сообщили в Роструде.





из сообщения в телеграм-канале Роструда Поскольку четверг, 7 марта, является предпраздничным, то продолжительность рабочего дня сокращается на час.

В общей сложности граждане будут отдыхать три дня подряд – с 8 по 10 марта. Юрист Алла Георгиева рассказала Москве 24, что зарплата специалистов на окладе не может измениться из-за длинных выходных.

"Если рассматривать сотрудников, которые не будут работать в праздничные дни, то их заработная плата не должна снижаться. То есть наличие праздников в месяце не может являться основанием для ущемления трудовых и имущественных прав работника", – подчеркнула эксперт.

Тем же, кто хочет продлить себе каникулы за счет отпуска, стоит учитывать, что в марте это не очень выгодно. "Отпускные считаются иначе. В расчет берутся календарные дни и умножаются на средний заработок. Соответственно, если брать отпуск в марте, то он не совсем будет выгодным для работника. Лучше пойти в отпуск в июле и октябре, так как в эти месяцы наибольшее количество рабочих дней", – пояснила Георгиева.



Отдыхать будут не все

Для определенных категорий сотрудников праздничные выходные в марте будут обычными трудовыми буднями. Например, это касается работников непрерывно действующих организаций, рассказала Алла Георгиева. Также продолжат трудиться те, кто занят в сфере обслуживания населения. Сюда же относятся специалисты, которые нужны для проведения неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ.

В некоторых случаях привлекать могут и сотрудников, трудящихся по пятидневному графику. В частности, если нужно выполнить заранее непредвиденные работы. Однако работодателю для этого придется получить от специалиста письменное согласие. При этом Трудовой кодекс РФ предусматривает ряд ситуаций, когда таковое не требуется.





Алла Георгиева юрист Привлечь к работе в выходные и праздничные дни без согласия сотрудника могут для предотвращения катастрофы, производственной аварии или при возникновении иных чрезвычайных обстоятельств.

Если сотрудника все же вызвали на работу в выходной или праздничный день, то его труд должны оплатить в повышенном размере. "По закону работа в выходной и праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере сдельщикам, а также трудящимся по дневным и часовым тарифным ставкам. Если у сотрудника, получающего оклад, работа в эти дни была сверх месячной нормы рабочего времени, то занятость тоже оплачивается по двойной ставке", – уточнила Георгиева.

Иногда размер оплаты за работу в выходные и праздники бывает прописана в коллективном договоре. В некоторых организациях компенсация полагается даже в тройном размере, заключила юрист.

