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05 марта, 14:14

Общество

Международный женский день: кто будет работать 8 Марта и что произойдет с зарплатой

В начале первого месяца весны россиян ожидают длинные выходные в связи с празднованием Международного женского дня. В 2024 году он выпадает на пятницу. Таким образом, многие граждане будут отдыхать три дня подряд. Рассказываем, кто по долгу службы продолжит трудиться, а также изменится ли из-за праздников зарплата.

Мартовские каникулы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россиян, которые трудятся по пятидневному графику, в начале марта ожидает сокращенная рабочая неделя. Это связано с празднованием Международного женского дня, сообщили в Роструде.

Поскольку четверг, 7 марта, является предпраздничным, то продолжительность рабочего дня сокращается на час.
из сообщения в телеграм-канале Роструда

В общей сложности граждане будут отдыхать три дня подряд – с 8 по 10 марта. Юрист Алла Георгиева рассказала Москве 24, что зарплата специалистов на окладе не может измениться из-за длинных выходных.

"Если рассматривать сотрудников, которые не будут работать в праздничные дни, то их заработная плата не должна снижаться. То есть наличие праздников в месяце не может являться основанием для ущемления трудовых и имущественных прав работника", – подчеркнула эксперт.

Тем же, кто хочет продлить себе каникулы за счет отпуска, стоит учитывать, что в марте это не очень выгодно. "Отпускные считаются иначе. В расчет берутся календарные дни и умножаются на средний заработок. Соответственно, если брать отпуск в марте, то он не совсем будет выгодным для работника. Лучше пойти в отпуск в июле и октябре, так как в эти месяцы наибольшее количество рабочих дней", – пояснила Георгиева.

Отдыхать будут не все

Фото: depositphotos/fizkes

Для определенных категорий сотрудников праздничные выходные в марте будут обычными трудовыми буднями. Например, это касается работников непрерывно действующих организаций, рассказала Алла Георгиева. Также продолжат трудиться те, кто занят в сфере обслуживания населения. Сюда же относятся специалисты, которые нужны для проведения неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ.

В некоторых случаях привлекать могут и сотрудников, трудящихся по пятидневному графику. В частности, если нужно выполнить заранее непредвиденные работы. Однако работодателю для этого придется получить от специалиста письменное согласие. При этом Трудовой кодекс РФ предусматривает ряд ситуаций, когда таковое не требуется.

Привлечь к работе в выходные и праздничные дни без согласия сотрудника могут для предотвращения катастрофы, производственной аварии или при возникновении иных чрезвычайных обстоятельств.
Алла Георгиева
юрист

Если сотрудника все же вызвали на работу в выходной или праздничный день, то его труд должны оплатить в повышенном размере. "По закону работа в выходной и праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере сдельщикам, а также трудящимся по дневным и часовым тарифным ставкам. Если у сотрудника, получающего оклад, работа в эти дни была сверх месячной нормы рабочего времени, то занятость тоже оплачивается по двойной ставке", – уточнила Георгиева.

Иногда размер оплаты за работу в выходные и праздники бывает прописана в коллективном договоре. В некоторых организациях компенсация полагается даже в тройном размере, заключила юрист.

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