Россиян ожидают длинные выходные в связи с празднованием 8 Марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в начале марта в связи с празднованием Международного женского дня, сообщили в телеграм-канале Роструда.

8 Марта в этом году выпадает на пятницу и будет нерабочим. В связи с этим россияне, кто трудится в режиме пятидневной рабочей недели, отдохнут три дня подряд. Рабочий день в четверг, 7 марта, будет сокращенным, поскольку является предпраздничным.

Вход в Музей Победы на Поклонной горе для женщин 8 Марта будет бесплатным. В этот день запланирована праздничная программа: концерты, экскурсии и мастер-классы для детей по изготовлению открыток. Например, все желающие могут посетить выставку "Подвиг армии". Все мероприятия начнутся в 14:00.

При этом в 15:00 в зале Полководцев пройдет концерт фортепианной музыки, а в 16:15 в киноконцертном зале "Жуков" начнется музыкальная программа "О ком поют мужчины".

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