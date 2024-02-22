Аналитики предупредили о подорожании цветов на 20% к 8 марта

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Средняя стоимость букета цветов к 8 марта может вырасти на 15–20% по сравнению с 2023 годом. Такой вывод сделали аналитики оператора фискальных данных "Платформа ОФД", пишет РБК.

По данным экспертов, с 1 по 19 февраля 2024 года жители РФ в среднем тратили на покупку букета 2 632 рубля, что на 18% больше аналогичного периода прошлого года. Стоимость букета в онлайн-магазинах составила 3 336 рублей, показав 20% годовой рост.



Цветы, уверены аналитики, традиционно повышаются в цене из-за повышенного спроса, так как в марте букеты приобретают в 20–25 раз больше февральских показателей.

Относительно февральских значений 2023 года в период с 1 по 7 марта того же года средняя цена цветов выросла на 25%, до 2 803 рублей. Если такая динамика останется, то к 8 марта 2024 года стоимость букетов может составить 3 200 или 3 400 рублей.

По их словам, в феврале текущего года россияне обычно приобретали розы. Дальше по популярности находятся хризантемы и гвоздики. В марте по числу продаж обычно в лидерах – тюльпаны.

В одном из маркетплейсов, который специализируется на продаже цветов, заявили о возможном росте стоимости букетов до 30%, а в одной из консалтинговых фирм заявили о подорожании до 100% по сравнению с периодом вне праздников.

Однако стоимость букетов, подчеркивают эксперты одной из аналитических компаний, может расти не только из-за роста закупочных цен, но и из-за издержек на упаковку, расходные материалы, оплату труда и аренду помещений. В другой фирме напомнили также и об удорожании посадочного материала, оборудования и даже курса валюты.



Ранее председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец попросил Минприроды РФ рассмотреть идею о внедрении вторичного использования и переработки завядших букетов. Такой механизм, по его мнению, могли бы применять в крупных городах страны.

Их можно было бы использовать в качестве удобрений, так как жизнь букетов очень коротка, а после увядания их выбрасывают в мусорное ведро, уточнил он.