Эксперты по этикету рассказали, как выбрать подарок на 8 Марта

Большинство жительниц России традиционно получат в этом году на 8 Марта цветы и косметику, рассказали в Роскачестве. Москва 24 решила выяснить у экспертов, на что вообще ориентироваться при выборе презента и что дарить точно не стоит.

Для близких

8 Марта – третий по популярности праздник, в честь которого россияне хотят преподнести или получить подарки: его опережают только Новый год и день рождения, рассказала "Парламентской газете" замруководителя Роскачества Елена Саратцева.

"Больше всего респондентов, 55%, собираются сделать презент родителям, 50 – вторым половинкам и членам своих семей. Около трети респондентов говорят, что порадуют детей", – сказала она. При этом на поздравления к Международному женскому дню жители страны готовы потратить около 6 тысяч рублей.

В свою очередь, в числе популярных подарков россияне традиционно назвали цветы (их планируют купить 52% опрошенных), а также косметику и парфюм (о них заявили 33%).

В целом же подарок зависит от возраста, близости с человеком и обстоятельств, где вы его планируете вручать, объяснила Москве 24 эксперт по этикету Полина Трофименко.



Полина Трофименко эксперт по этикету Безусловно, цветы – самый простой вариант подарка близким: жене, маме, дочери, сестре. Кстати, можно подарить их в горшке, если человек любит растения и занимается ими. Можно найти редкие цветы или те, которые очень нравятся конкретному человеку.

При выборе подарка для близких регламентированные правила этикета не работают, подчеркнула эксперт. Можно дарить и парфюм, и нижнее белье, и аксессуары, и уходовую косметику, одежду, если вы точно знаете, что это подойдет по вкусу и размеру. Также стоит проанализировать интересы дамы и, возможно, выбрать что-то для спорта или творчества.

"Еще один важный нюанс – предусмотреть обстоятельства, в которых вы будете преподносить подарок. Например, узнайте, можно ли будет поставить цветы в воду в ресторане, а также позаботьтесь об удобной упаковке, чтобы девушке было удобно унести презент с собой", – добавила эксперт.

Для коллеги и начальницы

Женщине, с которой вас связывают исключительно деловые отношения, можно также преподнести букет, набор эксклюзивных сладостей, шоколад ручной работы, порекомендовала Трофименко.



Полина Трофименко эксперт по этикету От коллектива мужчины могут подарить своим коллегам дорогую, качественную канцелярию, сертификат в ресторан, билет в театр, на экскурсию, в музей.

Эксперт подчеркнула, что в рамках деловых отношений лучше избегать слишком личных вещей: тех же одежды, парфюма, уходовых средств, техники и предметов для дома. Трофименко предупредила, что даже книга сейчас считается не лучшим подарком, так как содержание и тематика могут не понравиться человеку.

В свою очередь, если бюджет презента еще под вопросом, то можно руководствоваться правилом: определить сумму, которую вы могли бы потратить или потратили на День рождения женщины, и разделить ее пополам, посоветовала ранее эксперт по имиджу и этикету Марина Горбунова. 8 Марта, День защитника Отечества – это праздники, в которые допустимо дарить более символичные подарки, заключила она.