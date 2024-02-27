Эксперты по этикету рассказали, как выбрать подарок на 8 Марта

Большинство жительниц России традиционно получат в этом году на 8 Марта цветы и косметику, рассказали в Роскачестве. Москва 24 решила выяснить у экспертов, на что вообще ориентироваться при выборе презента и что дарить точно не стоит.
Для близких
8 Марта – третий по популярности праздник, в честь которого россияне хотят преподнести или получить подарки: его опережают только Новый год и день рождения, рассказала "Парламентской газете" замруководителя Роскачества Елена Саратцева.
"Больше всего респондентов, 55%, собираются сделать презент родителям, 50 – вторым половинкам и членам своих семей. Около трети респондентов говорят, что порадуют детей", – сказала она. При этом на поздравления к Международному женскому дню жители страны готовы потратить около 6 тысяч рублей.
В свою очередь, в числе популярных подарков россияне традиционно назвали цветы (их планируют купить 52% опрошенных), а также косметику и парфюм (о них заявили 33%).
В целом же подарок зависит от возраста, близости с человеком и обстоятельств, где вы его планируете вручать, объяснила Москве 24 эксперт по этикету Полина Трофименко.
При выборе подарка для близких регламентированные правила этикета не работают, подчеркнула эксперт. Можно дарить и парфюм, и нижнее белье, и аксессуары, и уходовую косметику, одежду, если вы точно знаете, что это подойдет по вкусу и размеру. Также стоит проанализировать интересы дамы и, возможно, выбрать что-то для спорта или творчества.
"Еще один важный нюанс – предусмотреть обстоятельства, в которых вы будете преподносить подарок. Например, узнайте, можно ли будет поставить цветы в воду в ресторане, а также позаботьтесь об удобной упаковке, чтобы девушке было удобно унести презент с собой", – добавила эксперт.
Для коллеги и начальницы
Женщине, с которой вас связывают исключительно деловые отношения, можно также преподнести букет, набор эксклюзивных сладостей, шоколад ручной работы, порекомендовала Трофименко.
Эксперт подчеркнула, что в рамках деловых отношений лучше избегать слишком личных вещей: тех же одежды, парфюма, уходовых средств, техники и предметов для дома. Трофименко предупредила, что даже книга сейчас считается не лучшим подарком, так как содержание и тематика могут не понравиться человеку.
В свою очередь, если бюджет презента еще под вопросом, то можно руководствоваться правилом: определить сумму, которую вы могли бы потратить или потратили на День рождения женщины, и разделить ее пополам, посоветовала ранее эксперт по имиджу и этикету Марина Горбунова. 8 Марта, День защитника Отечества – это праздники, в которые допустимо дарить более символичные подарки, заключила она.
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