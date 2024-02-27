Психолог перечислила худшие подарки женщинам на 8 Марта

Фото: depositphotos/sabphoto

Худшими подарками женщинам на 8 Марта являются банальные презенты и денежные средства. Это может быть воспринято как попытка откупиться, сообщает News.ru со ссылкой на семейного психолога Наталью Панфилову.

Как она отметила, подарки демонстрируют отношения с другими людьми. Выбор и материальная составляющая зависят от важности человека и праздника, объяснила специалист.

"Что касается мужских подарков на 8 Марта, здесь также стоит исходить из того, что вы готовы предложить. Если муж подарит жене веточку мимозы или шоколадку, например, вероятнее всего, презенту она не обрадуется. То же самое касается партнеров, которые только начали встречаться", – подчеркнула эксперт.

По ее словам, не стоит дарить пафосные вещи, необходимо выделить значимость отношений. Панфилова посоветовала также не преподносить банальные презенты, которыми уже не удивить.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость букета цветов к 8 марта может вырасти на 15–20% по сравнению с 2023 годом. По данным экспертов, с 1 по 19 февраля 2024 года жители РФ в среднем тратили на покупку букета 2 632 рубля, что на 18% больше аналогичного периода прошлого года. Стоимость букета в онлайн-магазинах составила 3 336 рублей, показав 20% годовой рост.



Москва 24 разыграет смартфон и мерч в преддверии Международного женского дня