Психолог рассказала, как выбрать подарок на 23 февраля

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При выборе подарка на 23 февраля следует учитывать хобби и интересы человека, в День защитника Отечества отцу, мужу, сыну или внуку можно подарить одежду, аксессуары для гаджета или сертификат на мастер-класс. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на психолога и семейного психотерапевта Наталью Наумову.

"Подарки могут быть разные. Лучше всего узнать, что хочет ваш отец, муж или сын. Можно подарить часы, одежду, рубашку, галстук, аксессуары для гаджетов, что-то для машины или рыбалки", – сказала она.

По словам Наумовой, при выборе презента можно отдать предпочтение мастер-классу по хобби и интересам. В частности, некоторым мужчинам придется по душе полет в аэротрубе или совместный поход на квест, заключила эксперт.

Ранее аналитики выяснили, что 52% опрошенных россиян потратят до трех тысяч рублей на подарки ко Дню защитника Отечества в этом году. 40% респондентов сообщили о готовности потратить на презенты от трех до пяти тысяч рублей, еще 8% – от пяти тысяч и более.

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