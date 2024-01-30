Каникулы не для всех: кто продолжит работать 23 февраля и что будет с зарплатой

В феврале жителей России ожидает сокращенная рабочая неделя. Дополнительный выходной связан с празднованием Дня защитника Отечества. С учетом этого многие граждане будут отдыхать с 23 по 25 февраля включительно. Рассказываем, какие специалисты продолжат работать, а также могут ли длинные выходные отразиться на зарплате.



Трехдневные выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В 2024 году День защитника Отечества выпадает на пятницу. Таким образом, граждан, которые трудятся в рамках пятидневной рабочей недели, ожидают выходные 23, 24 и 25 февраля, напомнили в Роструде.





из сообщения в телеграм-канале Роструда 22 февраля является предпраздничным, поэтому его продолжительность сокращается на 1 час.

Однако отдыхать в праздничные дни будут не все. Заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов, почетный юрист столицы Елена Рыбакова в беседе с Москвой 24 рассказала, что в февральские выходные продолжат трудиться сотрудники непрерывного производства, а также коммунальных и экстренных служб.

"В праздничные дни будут работать сотрудники медицинских служб, скорой помощи, врачи, сотрудники органов правопорядка, спасатели МЧС, рабочие коммунальных служб, сферы торговли, сотрудники предприятий непрерывного цикла, литейного производства, ТЭЦ, теплоснабжающей, газоснабжающей организации, энергосети, а также водители автобусов, машинисты", – перечисляет юрист.

Кроме того, сюда же относятся представители профессий, связанных с оборонной отраслью страны. Эксперт добавила, что это не исчерпывающий перечень.



Что будет с зарплатой?

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Праздничные дни не могут быть основанием для назначения сниженной зарплаты сотрудникам на окладе, заявила заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Елена Рыбакова. "Их заработок никак не уменьшится. Они получат столько же, сколько и в предыдущем месяце", – подчеркнула она.





Елена Рыбакова заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов, почетный юрист Москвы Работникам с фиксированным окладом необходимо отработать норму часов за соответствующий период по производственному календарю. Выходные и праздничные дни в норму часов не включаются. Поэтому такие работники из-за длинных выходных никак не пострадают.

В случае если работодатель вызовет сотрудника на работу в праздники, ему полагаются выплаты в повышенном размере. В качестве альтернативы работник имеет право просить предоставления другого дня отдыха. Что касается тех, кто трудится по сменному графику, их выход на работу в праздники тоже должен оплачиваться по повышенному тарифу.

"В непрерывно действующих организациях применяется сменный режим работы. Если по графику сменности рабочий день выпадает на нерабочий праздничный, то оплата должна производиться не менее чем в двойном размере", – уточнила Рыбакова.





Елена Рыбакова заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов, почетный юрист Москвы Руководство может попросить сотрудника выйти на работу в его выходной или в праздничный день, если это необходимо для выполнения заранее непредвиденных дел. Но для этого требуется письменное согласие самого работника.

При этом в ряде случаев сотрудника могут привлечь к работе в выходные и праздничные дни даже без его согласия. Например, для предотвращения катастрофы, производственной аварии и несчастных случаев. Также для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения.

