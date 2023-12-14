Юрист рассказала, когда работнику могут отказать в отпуске

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Работодатель имеет право не отпустить в отпуск сотрудника, если он решил отдохнуть не по графику. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

Она напомнила, что работодатель составляет график отпусков на следующий год в декабре текущего. Если работник решит отдохнуть в указанные там даты, ему обязаны дать такую возможность.



Валентина Яковлева эксперт по трудовому праву Если же в течение года сотруднику необходимо пойти в отпуск в другие дни, то вопрос переноса решается по соглашению сторон: работника и работодателя. И работодатель имеет полное право отказать, если посчитает нужным.

Работодатель имеет право отказать, даже когда специалист хочет взять отпуск за свой счет, подчеркнула юрист.

"Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется с согласия самого работодателя, поэтому в общем случае он может и отказать. Но есть исключения. Он не может отказать в таком отпуске пенсионеру, при таких обстоятельствах, как рождение ребенка, свадьба, смерть близкого родственника", – указала Яковлева.

При этом некоторые категории граждан имеют право уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск когда угодно. В частности, это касается несовершеннолетних, почетных доноров России, родителей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.

"Они имеют право на предоставление отпуска в любое удобное для них время вне зависимости от того, что написано в графике. И отказать в предоставлении такого отпуска работодатель не вправе", – заключила юрист.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил увеличить отпуск с 28 до 35 дней для граждан со стажем более 30 лет. По его мнению, нововведение поможет поощрить тех, кто внес существенный вклад в российскую экономику.



