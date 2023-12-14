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14 декабря, 13:42

Общество

Юрист рассказала, когда работнику могут отказать в отпуске

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Работодатель имеет право не отпустить в отпуск сотрудника, если он решил отдохнуть не по графику. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

Она напомнила, что работодатель составляет график отпусков на следующий год в декабре текущего. Если работник решит отдохнуть в указанные там даты, ему обязаны дать такую возможность.

Если же в течение года сотруднику необходимо пойти в отпуск в другие дни, то вопрос переноса решается по соглашению сторон: работника и работодателя. И работодатель имеет полное право отказать, если посчитает нужным.
Валентина Яковлева
эксперт по трудовому праву

Работодатель имеет право отказать, даже когда специалист хочет взять отпуск за свой счет, подчеркнула юрист.

"Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется с согласия самого работодателя, поэтому в общем случае он может и отказать. Но есть исключения. Он не может отказать в таком отпуске пенсионеру, при таких обстоятельствах, как рождение ребенка, свадьба, смерть близкого родственника", – указала Яковлева.

При этом некоторые категории граждан имеют право уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск когда угодно. В частности, это касается несовершеннолетних, почетных доноров России, родителей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.

"Они имеют право на предоставление отпуска в любое удобное для них время вне зависимости от того, что написано в графике. И отказать в предоставлении такого отпуска работодатель не вправе", – заключила юрист.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил увеличить отпуск с 28 до 35 дней для граждан со стажем более 30 лет. По его мнению, нововведение поможет поощрить тех, кто внес существенный вклад в российскую экономику.

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