Юрист рассказала, уменьшится ли зарплата из-за новогодних выходных

Фото: depositphotos/zaktatyana

Заработная плата сотрудников с фиксированным окладом не уменьшится из-за новогодних выходных, рассказала Москве 24 юрист Мария Ярмуш.

Ранее сообщалось, что новогодние выходные в 2024 году будут длиться 10 дней – с 30 декабря до 8 января.



Мария Ярмуш юрист У тех, кто получает фиксированный оклад и будет отдыхать в праздничные дни, размер заработной платы сохранится и никак не уменьшится. Они получат такую же зарплату, какую получали всегда.

При этом если такого сотрудника привлекут к работе в праздники, его заработная плата может увеличиться, отметила эксперт.

"Работодатель может вызвать сотрудника на работу в выходной только с его согласия. Если работник готов выйти в праздничный день, ему или предоставляют отгул или оплачивают работу по двойному тарифу", – пояснила юрист.

Ранее эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала, что отпуск в январе и мае может быть невыгодным для сотрудника. Дело в том, что в месяцы с большим количеством праздников рабочий день стоит дороже отпускного.