Эксперт заявила, что отпуск в январе может сказаться на зарплате

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Взятие отпуска в январе может немного сказаться на зарплате работника, заявила эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева в беседе с Москвой 24.

"Зарплату выплачивают за рабочие дни. Таким образом, в месяце, где много нерабочих праздничных дней, цена одного рабочего дня вырастает", – объяснила она.

Отпускные выплачиваются исходя из среднего заработка, поэтому брать отпуск в некоторые месяцы может оказаться невыгодной идеей, так как в январе или мае рабочий день может стоить дороже отпускного дня, уверена Яковлева.

Согласно исследованию, большая часть россиян, планирующих взять отпуск зимой и отправиться в поездку, планируют посетить Москву. Всего 25% респондентов планируют взять зимний отпуск. Соответственно, 14% будут отдыхать дома, 5% – в поездке по стране, по 3% – на даче и за границей.

В предстоящие новогодние праздники россиян ждут 10 выходных дней – отдохнуть получится подольше за счет того, что два последних дня года, 30 и 31 декабря, выпадают на субботу и воскресенье. Таким образом, россияне будут отдыхать с 30 декабря по 8 января включительно.

Средняя стоимость туров на ноябрьские выходные выросла на 70% по сравнению с 2022 годом