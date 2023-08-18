Новогодние каникулы в 2024 году продлятся 10 дней

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Правительство России утвердило выходные дни в 2024 году. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно графику, ближайшие новогодние праздники продлятся 10 дней – с 30 декабря по 8 января. На майские праздники россияне смогут отдохнуть с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

В феврале нерабочими будут дни с 23 по 25 число. В марте отдохнуть можно будет с 8 по 10 число. Также нерабочими будут 12 июня, с 3 по 4 ноября, с 29 по 31 декабря 2024 года.

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В будущем году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье. Поскольку это нерабочие праздничные дни, их перенесут на 10 мая и 31 декабря соответственно.

С субботы, 27 апреля, выходной перенесут на понедельник, 29 апреля, с субботы, 2 ноября, – на вторник, 30 апреля, с субботы, 28 декабря, – на понедельник, 30 декабря.

Ранее сообщалось, что сделать 1 сентября выходным днем можно за счет отпуска, а некоторые работники могут воспользоваться своими дополнительными выходными, которые им полагаются по трудовому законодательству.

Глава департамента трудового права SuperJob Александр Южалин посоветовал желающим отдохнуть 1 сентября взять на эту дату ежегодный оплачиваемый отпуск. По его словам, даже если отпуск был запланирован на другой период, многодетным родителям не требуется согласие работодателя, чтобы отпуск перенести с захватом 1 сентября.

Кроме того, по его словам, родителям, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, ежемесячно полагается четыре дополнительных выходных дня. Эту возможность тоже можно использовать, чтобы освободиться от рабочих обязанностей на 1 сентября, добавил он.

Стало известно, как россияне будут отдыхать в праздники в 2024 году