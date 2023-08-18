Россиянам рассказали, как получить выходной 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сделать 1 сентября выходным днем можно за счет отпуска, а некоторые работники могут воспользоваться своими дополнительными выходными, которые им полагаются по трудовому законодательству. Об этом пишет RT.

Глава департамента трудового права SuperJob Александр Южалин посоветовал желающим отдохнуть 1 сентября взять на эту дату ежегодный оплачиваемый отпуск.

"Даже если отпуск был запланирован на другой период, многодетным родителям не требуется согласие работодателя, чтобы отпуск перенести с захватом 1 сентября", – уточнил специалист.

Кроме того, по его словам, родителям, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, ежемесячно полагается четыре дополнительных выходных дня. Эту возможность тоже можно использовать, чтобы освободиться от рабочих обязанностей на 1 сентября, добавил он.

Заместитель генерального директора "Работы.ру" Александр Ветерков рассказал, что каждый сотрудник может рассчитывать на повышенную оплату или дополнительный выходной, если работал сверхурочно не менее восьми часов. Однако выбрать можно только что-то одно.

Также лишний выходной могут получить доноры крови, добавил Ветерков.

"Важным моментом является то, что использовать дополнительный день работник может только в течение года после сдачи крови", – резюмировал он.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов напомнил, что москвичи, которые в августе подали заявление на региональную социальную доплату к пенсии до уровня городского стандарта, а также отпраздновавшие 80-летие, с 1 сентября начнут получать повышенные выплаты.

Эксперт пояснил, что неработающие горожане, которые получают пенсию или пожизненное содержание в столице, имеют право оформить к этой поддержке еще и доплату от города. Она назначается до уровня городского социального стандарта, составляющего в этом году в Москве 23 313 рублей. На поддержку могут претендовать пенсионеры, которые зарегистрированы в столице не менее 10 лет.



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