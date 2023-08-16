Путин поручил уравнять зарплаты педагогов спортшкол и учителей с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Уровень зарплаты преподавателей спортивных школ должен соответствовать уровню выплат, которые получают учителя средних общеобразовательных заведений. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания с правительством РФ.

Глава государства напомнил, что ранее спортивным школам вернули статус образовательных организаций.

"Это значит, что все, кто работает в этой сфере, должны соответствующим образом быть обеспечены соответствующим уровнем заработной платы как педагогические работники", – сказал он.

Говоря о соответствующих мерах, российский лидер обратил внимание, что педагоги спортшкол должны быть обеспечены не только повышенной зарплатой, но и продолжительным отпуском, а также иметь возможность проходить аттестации в упрощенном формате.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что каждый второй житель столицы ведет активный образ жизни. Горожане могут заниматься более 70 видами спорта в московских секциях. Помимо этого, в Москве осуществляет деятельность проект "Спортивные выходные".

