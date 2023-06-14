В Госдуме предложили создавать при школах летние спортивно-патриотические лагеря

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В РФ следует создавать при среднеобразовательных школах летние спортивно-патриотические лагеря дневного пребывания. Соответствующее предложение думский депутат Иван Сухарев направил на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

В письме указывается, что воспитание патриотизма и культуры здорового образа жизни среди молодого поколения – одна из ключевых задач страны. По словам Сухарева, сильную роль в реализации этого играет школа.

Парламентарий считает, что летний трехмесячный перерыв также мог бы использоваться институтом среднего образования в целях воспитательной работы с молодым поколением.

"В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности создания на базе учебных заведений общего образования Российской Федерации летних спортивно-патриотических лагерей дневного пребывания (активно-коллективная форма деятельности) с проведением спортивных и просветительских мероприятий, а также с возможностью обеспечения детей бесплатным питанием за счет средств муниципальных образований", – приводит RT текст обращения.

Ранее доктор юридических наук Иван Соловьев предложил сделать обязательным размещение флага России на автомобильных номерных знаках. Он связал отсутствие триколора с проявлением пренебрежения к стране и призвал поддерживать высокий патриотический дух населения.