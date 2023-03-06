В Киеве увидели "российскую" символику в рекламе Louis Vuitton с французским триколором

Фото: depositphotos/Casimiro_PT

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк усмотрел в рекламе французского дома моды Louis Vuitton якобы российскую символику. Об этом он сообщил в Twitter.

Так, в рекламе Louis Vuitton, помимо прочего, был показан сине-бело-красный триколор с латинской буквой V, нарисованной на нем. Предполагается, что цвета триколора отсылают к французскому флагу, а буква V обозначена в логотипе дома моды.

Тем не менее Подоляк заявил, что Louis Vuitton ориентируется на российских "нуворишей".

Многие пользователи соцсети уже ответили Подоляку под его сообщением, что он неправильно понял смысл рекламы.

Ранее Louis Vuitton уже представлял новую коллекцию ювелирных украшений, в образах которой многие пользователи увидели символы V и Z, связанные со спецоперацией России на Украине.

Тогда эксперты сообщили, что это совпадение и до момента публикации итоговой коллекции никто из тех, кто занимался пиаром, не задумывался о том, что пользователи Сети так воспримут их логотипы.

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