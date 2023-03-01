Стилист назвал главный тренд этой весны

Главным трендом весеннего сезона станет громкая сексуальность, которую можно сразу же увидеть в фасонах, фактурах и грубых маскулинных атрибутах одежды. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на стилиста Владислава Лисовца.

Эксперт отметил, что в весенний период популярность обретут одеяния из прозрачной ткани как в мини вариациях, так и в максимальной длине в пол. По его мнению, бельевая эстетика сделает женщин сексуальнее, при этом удлиненная одежда не сделает образ вульгарным.

Этой весной большое внимание будет уделяться самой ткани. Лисовец рекомендовал обратить внимание на тюль. Также в моду вернется одежда из плиссированной ткани. По словам стилиста, актуальными станут вырезы и дыры в одеянии, которые лишь подчеркнут агрессивную сексуальность. Культ тела, ставший популярным в 2000-х, вновь вернется в тренды.

Лисовец также посоветовал добавить в свой образ грубые детали. Речь идет о, например, больших карманах.

"Карманы могут быть и на ваших шортах, которые в этом сезоне удлиняются до колена. Я бы советовал с этим трендом быть поосторожнее. Это будет смотреться целостно, только если у вас продуман весь образ целиком, включая волосы", – отметил он.

Ранее Лисовец перечислил самые модные оттенки для весны текущего года. Он рекомендовал обратить внимание в этот сезон на цвета топленого масла или сливочной помадки. Также в моду вернутся желтые, зеленые, красные и розовые цвета.

"Время новых": ткани плиссе

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!