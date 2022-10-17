Стилист рассказал, как выглядеть модно предстоящей зимой

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Стилист и телеведущий Влад Лисовец рассказал, как выглядеть модно предстоящей зимой. Об этом сообщает "Радио 1".

По его словам, в этом году в тренде останется искусственный мех.

"Все думают об экологии и защите животных, поэтому многие бренды отказываются от натурального меха. В моду возвращается эстетика 70-х – крупные очки, пушистые шубы. Чтобы этот образ создать, мы используем искусственный мех. Изделия из него очень теплые. В моде также цветной мех", – рассказал стилист.

Лисовец отметил, что в тренде также остаются пуховики.

Ранее он рассказал, что этой осенью главными антитрендами в одежде станут зауженные джинсы и кроссовки. Кроме того, Лисовец посоветовал отказаться от приталенных пиджаков и блузок.

Помимо этого, стилисты назвали самые модные головные уборы сезона. Осенью будут актуальными плюшевые панамы, меховые наушники и шапки-бини. В тренде также конфетно-розовые, изумрудные, лавандовые и синие цвета.

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