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Общество

13:21

Названы стильные прически 2023 года

общество

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

В следующем году самыми трендовыми прическами станут маллет, боб и объемные укладки в стиле 1980-х годов. Об этом сообщает британское издание Glamour.

После анализа стрижек моделей на показах с недели моды в Нью-Йорке редакторы составили список наиболее актуальных причесок в следующем году. Они выявили, что в моду вернутся пастельные тона, а также корни, выкрашенные в яркий цвет. Более того, в тренд войдут прически с эффектом мокрых волос.

Модникам, утверждают редакторы, следует обратить внимание на пучки, которые могут быть как идеально строгими и приглаженными, так и небрежными.

"Отдавайте предпочтение косому пробору – он не требует кардинальных изменений", – заявили эксперты.

Ранее россиянам рассказали о главных антитрендах этой осени. Стилист Владислав Лисовец считает, что в текущем сезоне из моды выйдут кроссовки, узкие джинсы, а также приталенные пиджаки и рубашки.

Кроме того, стилисты бренда Charuel порекомендовали приобрести брюки из экокожи на осень 2022 года. По их словам, штаны из подобного материала будут в тренде. Также в этом сезоне следует отдать предпочтение теплым оттенкам.

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