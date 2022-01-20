Louis Vuitton и Nike выпустят кроссовки за более чем 150 тыс руб

Фото: instagram.com/sothebys

Louis Vuitton и Nike выпустят ограниченную серию кроссовок Air Force 1 с начальной стоимостью в две тысячи долларов, это более 150 тысяч рублей. Об этом сообщает радио "КП".

Двести пар кроссовок, разработанных дизайнером Вирджилом Абло, выставят на аукционе Sotheby's. Заработанные средства направят в фонд основателя бренда Off-White. Они будут потрачены на стипендии чернокожим студентам, изучающим моду.

После смерти Абло его кроссовки Air Jordan подорожали до 600 тысяч рублей.

В октябре 2021 года компания Nike разработала для баскетболиста Майкла Джордана пару кроссовок. Обувь продали на аукционе в Лас-Вегасе за рекордные для этого типа обуви 1,47 миллиона долларов.

На аукцион кроссовки Джордана выставил Томми Тим Льюис, который еще в детстве получил их лично от спортсмена. В те годы мальчик работал подносчиком мячей.

