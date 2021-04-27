Кроссовки Канье Уэста ушли с молотка за рекордные 1,8 млн долларов

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Фото: twitter.com/Sothebys
Кроссовки Nike Air Yeezy 1 американского рэпера Канье Уэста продали на аукционе за рекордные 1,8 миллиона долларов. Информация об этом появилась на странице аукционного дома Sotheby's в Twitter.
"Мировой рекорд: эта пара прототипов Nike Air Yeezy 1 2008 года, в которой Канье Уэст появился на церемонии Grammy, продана сегодня за 1,8 миллиона долларов", – говорится в сообщении.
В Sotheby's уточнили, что покупателем стала платформа Rares, занимающаяся инвестированием в редкие кроссовки.
Черные кожаные кроссовки с бежевой подошвой были разработаны в лаборатории Nike, известной как Кухня инноваций (Innovation Kitchen). Креативный директор компании Марк Смит не раскрывал детали проекта и передал кроссовки Канье Уэсту с условием, что тот вернет их компании максимально быстро после премии Grammy в 2008 году.
Частный аукцион проходил в Гонконге с 21 по 26 апреля.
Ранее разгорелся скандал вокруг кроссовок Nike Air Max 97. Креативная компания из Бруклина MSCHF совместно с рэпером Монтеро Ламаром Хиллом выпустила в продажу доработанную модель с подвеской в виде пентаграммы и каплей крови в амортизирующей подушке в подошве. Nike заявила об отзыве продукции, однако все 666 пар к тому моменту были раскуплены.
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