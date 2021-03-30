Милонов прокомментировал появление в продаже "сатанинских кроссовок"

Бренд спортивной одежды Nike будет судиться с производителем "сатанинских кроссовок". Фишкой обуви стала капля человеческой крови, которая есть в подошве каждой пары. Рассказываем, кто решился на выпуск "дьявольского" товара и допустимо ли появление такой обуви в России.



Между раем и адом

В продажу "сатанинские кроссовки" выпустила креативная компания из Бруклина MSCHF совместно с рэпером Монтеро Ламаром Хиллом, который более известен под псевдонимом Lil Nas X. Обувь представляет собой переработанную версию Nike Air Max 97. У оригинальных кроссовок появились подвески в виде пентаграммы и надпись: "Luke 10:18". Это отсылка к стиху 18 главы 10 Евангелия от Луки, в которой описано падение Сатаны с неба.

Главная фишка обуви – капля человеческой крови в составе. Производитель утверждает, что биоматериал сдали сотрудники компании. Кровь якобы добавили к чернилам и залили в амортизирующую подушку в подошве. Всего выпущено 666 пар, цена каждой составила 1 018 долларов – чуть более 77 тысяч рублей. Обувь раскупили практически мгновенно.

В офисе Nike заявили, что не имеют к этому товару никакого отношения. Бренд направил иск на рассмотрение федерального суда Нью-Йорка за несанкционированное использование модели их кроссовок. Истец потребовал прекратить продажу "сатанинской обуви" и обязать MSCHF возместить убытки и нанесенный моральный ущерб.





из искового заявления Nike На рынке уже появились признаки крупного скандала, в том числе призывы бойкотировать Nike в ответ на выпуск "сатанинской обуви" от MSCHF из-за ложного убеждения, что компания Nike разрешила или одобрила этот товар.

Рэпер Lil Nas X в судебных претензиях не фигурирует. На обвинения в пропаганде сатанизма он отреагировал публикацией в Twitter отрывка из мультфильма "Губка Боб Квадратные Штаны", где один из персонажей говорит: "Я просто пошутил… Ребята, вы же знаете, что я просто пошутил, верно?" Выпуск кроссовок совместно с рэпером был объявлен после выхода клипа на его новую песню Montero. По сюжету, Lil Nas X в образе ангела спускается на шесте в ад, где танцует на коленях у Сатаны.

Компания MSCHF уже не впервые попадает в религиозный скандал. В 2019 году фирма представила кроссовки "Обувь Иисуса" (Jesus Shoes). Одна пара тогда стоила 3 тысячи долларов. Их основой, как и в случае с "сатанинской обувью", послужили кроссовки Nike Air Max 97. От себя дизайнеры добавили туда украшенные распятьем шнурки и святую воду из реки Иордан, залитую в амортизирующую подушку в подошве. А красные стельки кроссовок дополнили запахом ладана.



До добра не доведет?

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в беседе с телеканалом Москва 24 заявил, что человеческий биоматериал не может становиться объектом рыночных отношений.





Вахтанг Кипшидзе заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Опыт церкви показывает, что любое заигрывание с дьяволом, как правило, кончается глубочайшим кризисом для человека или коллапсом его личности.

"Для меня торговля телами людей в той или иной форме – кровью или частями человеческого тела – это нечто, что совершенно неприкрытым образом унижает достоинство людей и превращает тело человека в объект коммерческого оборота. Подобное отношение к человеку, на мой взгляд, напоминает нам о временах торговли людьми", – подчеркнул он.

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов заявил Москве 24, что появление "сатанинских кроссовок" в России неприемлемо.





Виталий Милонов депутат Госдумы Если бы кто-то начал торговать подобными кроссовками, это был бы последний день его коммерческой деятельности. Это я лично гарантирую.

"Дело здесь не только в православных или неправославных верующих. Любой нормальный человек не готов видеть в обществе подобного рода продукцию. Это то, что нарушает все мыслимые и немыслимые этические нормы. В нормальном обществе такое появиться в принципе не может", – говорит Милонов.

"Конечно, мы не в Пакистане находимся, где человека за такое закидали бы камнями. Но, безусловно, тот, кто носит такие кроссовки, автоматически вычеркивает себя из списка адекватных людей, с которыми можно иметь дело. Если бы я знал человека, который носит такую обувь, конечно, руки бы ему не подал и никогда бы его не приветствовал", – подчеркнул парламентарий.

По словам Милонова, покупатели такой обуви "либо сошли с ума, либо ради хайпа готовы совершить такую глупость". При этом собеседник Москвы 24 считает, что в случае интернет-продаж "сатанинских кроссовок" в России покупатели бы на них точно нашлись.

"Думаю, у нас они бы разлетелись не с такой же скоростью, как в США. Но то, что их раскупили бы и что 666 идиотов нашлось бы на Москву, я не сомневаюсь. Другое дело, никто из нормальных людей точно не стал бы этого делать", – резюмировал Милонов.



В РПЦ оценили кроссовки из серии "Сатанинская обувь"

Член совета Гильдии маркетологов Николас Коро в разговоре с Москвой 24 отметил, что на российском рынке появление таких кроссовок практически невозможно.





Николас Коро член совета Гильдии маркетологов У нас я предвижу большие противодействия попаданию продукта с элементами сатанинского вау-эффекта на прилавки. Поскольку этот проект вполне подпадает под статью об оскорблении чувств верующих, для которых само слово "Сатана" является недопустимым в покупательской среде.

Массовое появление "сатанинских кроссовок" под вопросом и в магазинах США, уверен эксперт. В первую очередь против этого выступили бы американские штаты "Библейского пояса", поясняет маркетолог. Так называют регионы страны, в которых сильны позиции одного из крупнейших религиозных объединений государства – Южной баптистской конвенции.

"Там никогда и ни при каких условиях никто из массовых производителей не рискнул бы выпустить такую продукцию. Потому что гарантированно организованные сообщества потребителей на страже библейских ценностей выступили бы с протестом. И в течение недели были бы организованы бойкоты всех сопричастных компаний. А это серьезный удар, так как у любой крупной компании интересы гораздо шире одной группы, которая готова такое купить", – рассуждает собеседник Москвы 24.

По мнению специалиста, бренд Nike постарается максимально дистанцироваться от "сатанинских кроссовок". Эксперт считает, что в данной ситуации проще всего переложить ответственность на компанию, которая после выпуска "Обуви Иисуса" обзавелась противоречивым имиджем.





Николас Коро член совета Гильдии маркетологов Поверить в то, что отвечающие за коллаборацию менеджеры Nike не знали о производстве "сатанинской обуви", очень и очень сложно. Но бренду в любом случае ситуация выгодна, даже если они агрессивно дистанцируются от этой истории. Потому что для ряда молодой аудитории все равно в голове будет: "Nike, коллаборация, протестное сатанинское позиционирование".

Большую роль в истории с кроссовками играет и часть образа рэпера Lil Nas X, рассуждает эксперт. По его словам, аудитории популярного исполнителя "абсолютно все равно до библейских тенденций и семейных ценностей". Маркетолог добавил, что на столь стремительную скупку уже выпущенной "дьявольской" обуви повлияли и новости об ограниченной серии. В условиях угрозы исчезновения товара покупатели стараются приобрести его как можно скорее, резюмировал эксперт.