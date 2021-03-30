Nike подал в суд на производителя кроссовок с человеческой кровью

Фото: satan.shoes

Бренд спортивной одежды Nike подал в суд на компанию MSCHF, которая совместно с рэпером Lil Nas X выпустила "сатанинские кроссовки" с человеческой кровью, сообщает NBC News.

Nike обвинила компанию в нарушении прав на товарный знак, поскольку кроссовки под названием Satan Shoes представляют собой модифицированные Nike Air Max 97. От оригинальной версии они отличаются наличием подвески в виде пентаграммы и пузырьком воздуха в подошве, который, как утверждается, содержит каплю крови.

Также на обуви есть надпись: "Luke 10:18", – отсылка к стиху 18 главы 10 Евангелия от Луки, где говорится о падении Сатаны с неба.

В MSCHF подтвердили, что добавили в подошву каплю крови, которую специально для этого сдали сотрудники компании. Всего в продажу вышло 666 пар кроссовок. Стоят они 1 018 долларов за пару.

В Nike подчеркнули, что не имеют к этим кроссовкам никакого отношения. В своем иске они утверждают, что "сатанинские кроссовки" привели к призывам бойкотировать Nike из-за слухов о том, что компания якобы сама разрешила продажу этой обуви.

В прошлом году кроссовки легендарного баскетболиста клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Chicago Bulls Майкла Джордана продали на аукционе за 560 тысяч долларов. Это новый рекорд стоимости одной пары кроссовок. Начальная стоимость кроссовок Джордана, выставленная на аукционе, равнялась 100 тысячам долларов.

Победитель торгов стал обладателем Nike Air Jordan 1. Эти кроссовки изготовлялись на заказ к сезону-1984/85. Выполнены они в трех цветах – красном, черном и белом.